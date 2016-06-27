’Marksist, Leninist ve Ateist’ olmakla 'suçlanan' müdür: Bir meczubun dilekçesiyle hedef gösteriliyorum

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de Çiğli Belediyesi bünyesinde mesleki kurslar vermek amacıyla 2 yıl önce kurulan ÇİBEM’in başkanlığını yapan Serdar Sandal için belediyeye yazı gönderdi. Bakanlık dilekçede, "Herkes tarafından Marksist, Leninist ve Ateist olarak bilinen Serdal Sandal isimli birinin getirildiği ve buranın parti propagandası olarak kullanıldığı yönünde şikâyet aldık" dedi. Suçlanan Serdar Sandal ise tepkisini, "Matematik öğretmeniyim. Babam ve eşim de öğretmen. Ben İzmir’de yüzlerce öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştirdim. İzmir Ticaret Odası’nda eğitim komitesinde görev aldım. Bir meczubun dilekçesi ile bu tür ithamlarla hedef gösterilmem doğru değil" sözleriyle dile getirdi.

İzmir’de bir dönem CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Serdar Sandal, iki yıldır Çiğli Belediyesi bünyesinde açılan okuma- yazma, mesleki eğitim ve İngilizce kurslarının verildiği ÇİBEM’de müdürlük yapıyor. Sandal, İçişleri Bakanlığı’nın Çiğli Belediyesi’ne gönderdiği dilekçe ile hedef gösterildiğini ve zor günler yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı, kısa adı BİMER olan Başbakanlık İletişim Merkezi’ne adını açıklamayan bir vatandaşın şikâyeti üzerine Çiğli Kaymakamlığı’na yazı gönderiyor. Kaymakamlık da yazıyı Çiğli Belediyesi’ne gönderdi. Yazıda Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi bünyesinde örgün eğitim öğrencilerine destek kursu açıldığı, başına da herkes tarafından Marksist, Leninist ve Ateist olarak bilinen Serdal Sandal isimli birinin getirildiği ve bu kişinin bu mekânı parti propagandası olarak kullandığı ifade edildi. Matematik öğretmeniyim. Babam ve eşim de öğretmen. Ben İzmir’de yüzlerce öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştirdim. İzmir Ticaret Odası’nda eğitim komitesinde görev aldım. Bir meczubun dilekçesi ile bu tür ithamlarla hedef gösterilmem doğru değil. Ülkenin bütünlüğü ve ülkenin değerlerini korumaksa sonuna kadar, ama bu yapılan yıldırma ve korkutmaysa korkmuyorum."

“Dava açacağım”

Kursları halk eğitim öğretmenleri ile birlikte verdiklerini ve kimseden bir kuruş para almadıklarını kaydeden Serdar Sandal, şöyle devam etti:

"Bu dilekçe ile resmen belediye başkanına ’bu adamı işten at’ diyorlar. Sol, sosyal demokrasi kültüründen gelen biriyim. Kaldı ki öyle bile olsam bunlar suç unsuru oluşturacak şeyler değil. Benim hak ve özgürlüklerimi kim koruyacak? Bugün bana yarın size. Bunun için dava açacağım."

Bakanlık: Eğitim Merkezi'ne Marksist, ateist birini mi atadınız?