Bakanlık: Eğitim Merkezi'ne Marksist, ateist birini mi atadınız?

İçişleri Bakanlığı, okuma-yazma bilmeyenler için kurs açan Çiğli Belediye Eğitim Merkezi (ÇİBEM) hakkında isimsiz bir ihbarla inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, “Merkezin başına herkes tarafından Marksist-Leninist ve ateist olarak bilinen birinin getirildiği” savunularak, iddialara ilişkin bir hafta içinde rapor istendi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı’na geçen 27 Mayıs’ta gönderilen ihbarda, ÇİBEM’de örgün eğitim öğrencilerine yönelik derslik açıldığı belirtilerek; “Bu merkezin başına herkes tarafından Marksist-Leninist ve ateist olarak bilinen Serdal Sandal isimli birinin getirildiği, konuya dair ilanlara ve öğrenci kaydına başlandığı” ifade edildi.

Bakanlık Çiğli Belediyesi'nden rapor istedi

Örgün eğitim öğrencilerine ve lise mezunlarına ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumların eğitim verebileceği savunulan ihbarda; “Bu iş için astronomik rakamlar harcanacağı, kanun ve yönetmeliklerin hiçe sayıldığı, bu sürecin parti propagandası olarak kullanıldığı, bu durumun etüt eğitim merkezleri ile özel eğitim kurslarına dönüşen kurumlar için haksız rekabet ortamının doğduğu” ileri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Çiğli Kaymakamlığı'na 22 Haziran'da yolladığı yazıda; iddiaların incelenerek, 30 Haziran’a kadar İzmir Valiliği’ne sunulmak üzere rapor hazırlanması istendi.

"Aynı merkez AKP'li Belediye'de de kurulmuştu"

ÇİBEM’de okuma yazma kurslarının yanı sıra grafik tasarım, bilgisayar, dijital baskı, sabun ve mum, ahşap, çocuk gelişimi, hasta bakımı, pastacılık, aşçılık ve kuyum alanlarında da eğitim ve sertifika veriliyor. CHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, ÇİBEM’e benzer bir merkezin AKP'li Menderes Belediyesi tarafından da kurulduğunu ve bu merkez hakkında aynı nedenle İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davayı Kasım 2015’te Menderes Belediyesi’nin kazandığını söyledi.