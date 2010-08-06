T24- ‘ABD mortgage piyasasında bir kriz çıkacak ve tüm dünyaya yayılacak’diye 2005 yılında yazan gazeteci-iktisatçı Cüneyt Akman bu kez de mevcut krizi otopsi masasına yatırdı.



Cüneyt Akman’ın, etkileri hala süren 2007/8 krizi ile ilgili seri kitaplarının ilki ‘Marksist Kriz Teorileri Işığında Küresel Kriz’ adıyla Kalkedon yayınlarıo tarafından yayımlandı.

Kitap, krizin sebeplerine ve önümüzdeki günlerdeki gelişimine çok farklı bir açıdan bakıyor; ilginç sorular yöneltip, farklı cevaplar veriyor.

Örneğin küresel krizin gizli sebebi niçin aslında ABD’deki ırk ayrımı mıydı?

Karl Marx, 150 sene önce bir mortgage krizi ile gayrimenkul piyasasasının çökeceğini ve bunun bütün piyasalara yayılabileceğinin örneğini nasıl sergiledi? Marx, Nostradamus olmadığına göre günümüz akademik iktisatçıların bilmediği neyi biliyordu?

Yerleşik iktisat teorisi niçin bugüne kadar yüzlerce krizden hiçbirini tahmin edemedi; okullarda okutulan iktisat teorisinin bizzat kendisi yoksa krizin sebeplerinden biri mi?

“2 krizin 10’unu bilen” marksist iktisatçıların çoğu neden Marx’ın tersine, bu kez krizi tahmin edemediler? Bu krizi bu kadar beklenmedik kılan şey neydi?

Hangi dünyaca ünlü spekülatör dünya vadeli borsaları için ‘kitle imha silahları’ dedi ve haklı çıktı?

Krizde ‘komünist parmağı’ iddiası...

ABD’deki kriz ‘birileri’ tarafından bilerek mi başlatıldı? Kim ‘düğmeye’ bastı ve şimdiki niyeti ne?

Avrupa’yı sarsan Euro krizinin arkasındaki bilinmeyenler...

Wall Street bankerlerinin mortgage batışlarından sonra kar etmek üzere buldukları akıllara durgunluk veren, vicdanları ise isyan ettiren son yöntem! Nasıl, biz öldükçe onlar kazanacak?

Televizyonlarda yorum yapan ve her gün fikir değiştirip duran genç borsa analistleri neyi gözden kaçırıyor? Sıradan bir vatandaş daha iyi tahminde bulunabilir. Krizin bundan sonrasını görebilmek için nereye bakmalı?

Kalkedon Yayınları’nca çıkarılan kitap büyük boy ve 371 sayfa.