Marksist siyaset bilimci Bertell Ollman Türkiye'ye geliyor

Marksist felsefeci ve siyaset bilimci, Prof. Dr. Bertell Ollman Türkiye'ye geliyor. New York Üniversitesi öğretim üyesi Ollman, Yordam Kitap'ın daveti ile İstanbul, İzmir, Ankara'da konferans verecek.

Her bir konferansta farklı teorik ve güncel konulara eğilecek olan Ollman, konferansların ardından kitaplarını da imzalayacak.

New York Üniversitesi'nde diyalektik yöntem ve sosyalist teori üzerine dersler veren Bertell Ollman, kapitalizmin krizi, Marksizmin geçmişi ve geleceği ile Marksist yabancılaşma teorisi üzerine İstanbul, İzmir ve Ankara'da bir konferans verecek.

Ollman'ın başlıca eserleri Türkçede Yordam Kitap tarafından yayınlandı. Yabancılaşma: Marx'ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı (çev. Ayşegül Kars, 2012); Diyalektik Soruşturmalar (çev. Cenk Saraçoğlu, 2011); Diyalektiğin Dansı (çev. Cenk Saraçoğlu, 2006, 3. basım: 2011); Marksizme Sıra Dışı Bir Giriş (çev. Ayşegül Kars, 2009, 2. basım: 2011) ve Yeni Yüzyılda Diyalektik (der., çev. Şükrü Alpagut, 2012), yazarın Türkçede yayınlanmış kitapları.

Ollman, aynı zamanda "Sınıf Mücadelesi" isimli bir masa oyununun da yaratıcısı. Marksist anlayışla hazırlanmış ilk masa oyunu olma özelliği taşıyan "Sınıf Mücadelesi"nin Türkçe versiyonu da yazarın Türkiye'de olduğu günlerde satışa sunulacak.

Yıllardır üniversitelerde akademik özgürlük mücadelesi veren Ollman, Amerikan Siyaset Bilimi Vakfı tarafından pek çok ödüle layık görüldü. Ollman, halen Uluslararası Demokrasi Vakfı'nın da başkanlığını yürütüyor.

Prof. Ollman'ın vereceği konferanslara ilişkin bilgiler şöyle:

İstanbul

"Kapitalist krizin dünü ve bugünü: Bu defaki sonuncu kriz mi?"

11 Mayıs 2013 Cumartesi, Saat: 14:00

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi C-101 Konferans Salonu. MAÇKA



İzmir

"Marksizm: Dün, Bugün, Gelecek"

12 Mayıs 2013 Pazar, Saat: 14:00

Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

Adres : Şair Eşref Bulvarı No: 1/A ÇANKAYA

Ankara

"Marksizm ve Yabancılaşma Teorisi: Dün ve Bugün"

16 Mayıs 2013 Perşembe, Saat: 17:30

Yer: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü U2 Amfisi (Üçlü Amfi)

Herkese açık ve ücretsiz olan konferanslarda simultane çeviri de yapılacak