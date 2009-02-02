ABD’deki tarihi krizin ardından ‘Karl Marx haklı mı çıktı?’ tartışmalarının gündemde olduğu sırada İstanbul’da bir ilk olan Marksist Bilimler Akademisi ders başı yaptı.



Dünya ve Türkiye ekonomik krizin etkilerini derinden yaşarken derslere başlayan Marksist Akademi “sosyal bilimleri Marksist felsefe doğrultusunda incelemek ve dünyaya Marksist bir gerçeklikle bakmayı” amaçlıyor



Ekonomik krizin dünyayı sardığı, kapitalist sistemin anavatanı ülkelerde bile adeta devletçi bir yaklaşımla zorda olan banka ve şirketlere devletlerin oluk oluk para akıttığı şu günlerde İstanbul’da ilginç bir akademi kapılarını açtı. Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı’na (BEKSAV) bağlı Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi dün derslere başladı. Açılış törenine DTP Milletvekili Akın Birdal, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sevim Belli ve Arif Damar’ın da bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.



Başörtüsü serbest



Akademi koordinatörü ve ’Politik Ekonomi’ öğretmeni Alp Altınörs, 3.5 aydır akademinin kuruluşu için çalıştıklarını belirterek amaçlarının “sosyal bilimleri Marksist felsefe doğrultusunda incelemek ve dünyaya Marksist bir gerçeklikle bakmak” olduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinden emekli memurlara kadar toplumun her kesiminden katılım talebi olduğunu söyleyen Altınörs, derslere başörtüsüyle girip giremeyeceklerini soranlara olumlu cevap verdiklerini de belirtti.



En çok talep Kadın Masası’na



Diğer koordinatör Mukaddes Erdoğdu Çelik ise akademide Marks’ın fikirlerinin yanı sıra Marks sonrasında fikirlerini takip eden akımların ve anti-Marksist düşüncelerin de inceleneceğini söyledi. Şu ana kadar en çok talebin Kürdoloji dersleri ve Kadın Masası’na geldiğini söyledi.



'Cesur akademisyenlere ihtiyacımız var'



Akademideki derslere katılan lise öğrencisi Merve Balcıoğlu “Ben akademinin çok başarılı olacağına inanıyorum. Marksizm’le ilgiliyim. Bu akademi sayesinde hem teorikteki hem de pratikteki eksikliklerimi tamamlamayı düşünüyorum. Akademiye bir çok kurum ve kişiden sert tepkilerin de olacağını düşünüyorum. Ancak bu farklılığa ve cesur akademiye ihtiyacımız var. Ben en çok Kürtçe öğrenmek istiyorum. O yüzden kaydoldum” dedi.



‘Resmi ideoloji ve Kemalizm’ dersi



Marksİst Bilimler Akademisi bu yıl 3.5 ay sürecek ve 8 bölümde dersler verilecek. Akademiyi bitirenlere bir sertifika verilecek. Akademideki bazı ilginç bölümler ve dersler ise şöyle: Kürdoloji- Kürtçe, Kürt dili ve edebiyatı, 20. yüzyıl Kürt tarihi, Kadın-Kadın sorunu ve sosyalizm, kadın mücadele deneyimleri seminerleri Siyasal ve sosyal bilimler-ABD-Ortadoğu-Türkiye, Resmi ideoloji ve Kemalizm...



Ders ücreti 25 lira



Akademide her gün ders verileceğini vurgulayan Alp Altınörs, kayıtlar esnasında gönüllü katkı alacaklarını söyledi. Altınörs, aylık olarak ders başına 25 TL, iki ders 40 TL ve üç dersin 60 TL olduğunu belirterek, dördüncü dersten sonrasının bedava olacağını açıkladı.

