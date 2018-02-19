MarketWatch: Piyasalarının yeni endişesi enflasyon ve faiz artışı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Hisse piyasalarının yeni endişesi enflasyonun seyri ve faiz oranlarının ne kadar artırılacağına ilişkin beklentiler olacak. ABD borsaları, Cuma günü yıllardır görülmemiş bir haftalık performans sergileyerek, geçen haftalarda yaşadığı kayıpları dengeledi.

MarketWatch’ın, piyasa analistlerinin görüşlerini yansıttığı analiz-haberine göre, tekrar yükselişe geçen piyasaların tırmanacağı “endişe duvarı” enflasyon ve faiz artırımları olacak.

S&P 500 Endeksi Cuma günü haftayı yüzde 4.3’lük bir yükselişle 2.732.22 seviyesinden kapatırken, tüm zamanların Ocak zirvesinin yalnızca yüzde 5 altında tutunuyor. Dow Jones Endeksi de, kayıplarının yarısını geri kazanırken, iki endeks de yıl başından bu yana yüzde 2 değerlendi.

Altı gündür süren yükseliş yalnızca Cuma günü 13 Rus vatandaşının 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettiği iddiasıyla suçlanması sonucu kesildi. Pazartesi günü ABD’de Başkanlık Günü sebebiyle kapalı olan finansal piyasalar hafta içi açıklanacak ABD ekonomisine ilişkin verilere ve ABD Merkez Bankası’nın son toplantısının notlarına odaklanacak.

UBS Portföy Dağılımı Direktörü Erin Browne müşterilere gönderilen bir notta finans piyasalarında yaşanan satış dalgasının son iki yıldır temel güçlerden ziyade teknik olarak desteklenen piyasaları ilk yüzde 10’luk düzeltmesine soktuğunu yazdı.

UBS\'in müşterilerine yolladığı Browne imzalı notta, “Daha önemlisi çok güçlü küresel büyüme ve kazanç ortamının birden yok olduğunu düşünmüyoruz” denildi.

FactSet analisti John Butters ise dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan 400 S&P 500 şirketinin yüzde 75’inin kar beklentilerini yüzde 78’inin ise satış beklentilerini aştığını vurguladı.

Piyasaların kazançlar ve ekonomiye dair güvenini toparlayıp toparlamayacağı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde daha da belirgin hale gelecek.