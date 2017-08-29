Marketten bıçaklı gaspa 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 lira gasp ettikleri ileri sürülen 3 kişi, Didim\'de yakalandı.

Olay, dün saat 17.50\'de, Yıldıztepe Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Yaşları 24 olan Sezer K., Yunus Ü. ve Koray B. otomobille marketin önüne geldi. Bunlardan kar maskesi takan biri elinde bıçakla markete girerken, diğer iki kişi dışarıda bekledi. İçeri giren kişi bıçakla kasiyeri tehdit edip, kasadaki 2 bin 500 lira parayı alarak hızlıca dışarı çıktı. Üç kişi, geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın şokunu atlatan kasiyerin ihbarıyla gelen polis parmak izi aldı ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaçtıkları aracın plakası tespit edilen şüpheliler, Didim\'de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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