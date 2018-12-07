MARKETTEKİ SIR CİNAYETİN KURBANI KARI KOCA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ACILI KIZ KARDEŞLER BİRBİRLERİNİN GÖZ YAŞLARINI SİLDİ

İZMİR\'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi\'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde anne ve balarının fotoğraflarını biran olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı. Çamlık Mahallesi\'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, dün saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çitini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin işyerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.

MARKET ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI

Bu arada yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin de kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi de ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde de şüpheli bir durum yaşamadıklarını, kimseyle bir sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı ifade edildi. Çiftin yakınları da, daha önceden bildikleri olumsuz bir olayın olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorunlarının bulunmadığını söyledi. Neden öldürüldüklerini bilmediklerini dile getirdi.

KIZ KARDEŞLERİN ACI DAYANIŞMASI

Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan\'a, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Özkan çifti için bugün öğlende, cinayetin işlendiği Çamlık Mahallesi\'ndeki Çamlık Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Hasan Hüseyin Özkan ile Şenay Özkan\'ın cenazeleri, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Acı haberi alınca üniversite eğitimi aldıkları İstanbul\'dan Selçuk\'a gelen çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan ise, anne ve babalarının fotoğraflarını biran olsun ellerinden bırakmadı, sürekli gözyaşı döktü. Yakınlarının yalnız bırakmadığı Begüm Özkan ile kardeşi Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü.

- Kız kardeşlerin görüntüsü.

- Tabutların taşınmasından görüntü.

- Katılanların görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Kadir ÖZEN / SELÇUK (İzmir), (DHA)

