Marketteki cinayette tutuksuz yargılanan 3 sanık da tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de işlettiği markette silahlı saldırıya uğrayan Ayhan Köle\'nin (33) ölümü, Savaş Köral\'ın (28) ise yaralanması olayıyla ilgili haklarında dava açılan 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Sözgün Yalçın (56), Ragıp Tahir Gerçek\'in (55) azmettirici olduğunu öne sürdü. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın da tutuklanmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

​Olay, 6 Ocak\'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak\'ta meydana geldi. Sözgün Yalçın, geceleyin market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral\'a işyerinde tabancayla ateş etti. Ayhan Köle olay yerinde öldü, Savaş Köral yaralandı. Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, olay yerinden kaçan şüphelinin cezaevi firarisi Sözgün Yalçın olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Yalçın ile birlikte olayın azmettirici olmakla suçlanan Ragıp Tahir Gerçek, Yalçın\'ı otomobille olay yerine getirip, kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar Arpacı (32), Oğuzhan Eren (20) ve Mustafa Papur\'u (19) yakaladı. Sözgün Yalçın ile Ragıp Tahir Gerçek tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

\'PİŞMANIM\'

Davanın ilk duruşmasına azmettirici olmakla suçlanan tutuklu sanık Ragıp Tahir Gerçek ile tutuksuz sanıklar Yaşar Arpacı, Oğuzhan Eren ve Mustafa Papur katıldı. Cinayet sanığı Sözgün Yalçın da tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) aracılığıyla davaya katıldı. Yalçın, olayın azmettiricisinin Ragıp Tahir Gerçek olduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

\"Ragıp Tahir Gerçek ile daha önce cezaevinde tanışmıştım. Ben ruh hastasıyım, tedavi olmam gerekiyordu. Açık cezaevinden izinli olarak çıktığımda Tahir ile bir evde kalmaya başladım. İznim bittiğinde cezaevine geri dönmeyip, firar ettim. Ayhan Köle, Eskişehir\'de market işletiyormuş. Ben kendisini tanımam, ama ağabeylerini tanırım. Ekmeklerini yemişliğim var. Ragıp bana \'bu adamda para var. 300 bin lira ve bir araba isteyeceğiz. Paranın yarısını sana vereceğim. Öldürme, sadece ayaklarına sık\' dedi. Yaşar Arpacı\'dan bir araba istedim. Arabayı Mustafa Papur ile Oğuzhan Eren getirdi. Markete girip rastgele korkutmak amaçlı ateş ettim. 2 el de ayaklara doğru sıktım. Ama o mermiler sekerek başlarına isabet etmiş olabilir. Pişmanım.\"

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Ragıp Tahir Gerçek ise suçlamaları kabul etmedi. Gerçek, \"Ben 30 yıldır cezaevindeydim. Ölen adamın yaşı benim içerde durduğum süre kadar. Cinayeti işleyen kişiyi tanırım. Gariban bir adamdır. Para vereceğime dair vaatte bulunmadım. Olay ile alakam yok\" dedi.

TUTUKSUZ 3 SANIK TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Yaşar Arpacı, Oğuzhan Eren ve Mustafa Papur\'un tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 9 Kasım\'a erteledi.

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