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Markette silahlı, kar maskeli soygun

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli soyguncu, elindeki tabancayı doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı alıp kaçtı

26 Ekim 2018 14:27

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli soyguncu, elindeki tabancayı doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı alıp kaçtı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi\'nde yaşandı. Marketin kapanma saati sırasında yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir kişi, elinde tabancayla içeriye girdi. Tabancayı kasiyere doğrultan soyguncu, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 5 bin lirayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Markette parmak izi araştırması yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soyguncunun belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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