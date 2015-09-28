Markette, pazarda, çarşıda ambalajsız peynir satılamayacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle, 8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Peynir Tebliği’nde uygulama 1 Ocak 2016’da başlıyor. Üretiminden muhafazasına, taşınmasından piyasaya arzına kadar birçok yenilik getiren düzenlemeye göre, peynir artık ambalajsız satılamayacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sektör, üniversiteler ve STK’ların görüşleri alınarak uzun süren çalışmalar sonucu Türk Gıda Kodeksi’ne uygun hazırlanan tebliğ, peynirlerin ambalaja girmesiyle ilgili düzen getiriyor. Buna göre, doğrudan satış için üretilen peynirler ambalajlı şekilde ve hijyen kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya sunulabilecek. Peynirler, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’ne ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun malzemelerle ambalajlanacak. Buna göre, açıkta veya gıda ambalajına uygun olmayan poşet, kutu, plastik, strafor kutular kullanılamayacak.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Korkut, hijyen ve sağlık açısından istismarı çok kolay olan peynir üretimi ve satışında kontrol çizgilerinin artık daha netleştiğini söyledi. Ambalajsız ürünlerde her zaman risk bulunduğunu hatırlatan Korkut, şöyle konuştu:

“Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmak mümkün değil. Açıkta satılan tüm gıda maddelerinin sağlık ve hijyen açısından ambalaja girmesi gerekiyor. Özellikle peynir gibi bir üründe çok dikkatli olmak gerektiğini hep söylüyoruz. Türk Gıda Kodeksine göre, süt ve süt ürünleri ile peynir ambalajlarının üzerinde üretim, son kullanma tarihleri ve üretim yerinin bulunması gerekiyor. Tüketici, ambalajı okuyarak ne aldığını, o peynirin içinde ne olduğunu bilmeli. Sadece sağlık ve hijyen değil, doğru ambalajlamanın, gıdaları koruyarak tüketim ömrünü uzattığını ve israfı azalttığını da unutmayalım. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun üretilmiş ambalajlarda muhafaza edilip satılan peynirler, gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Yeni düzenlemeyi, gıda güvenliği, hijyeni ve ülke ekonomisini hiçe sayan kayıt dışı üretimin önüne geçmek için önemli bir adım olarak görüyor, benzer adımların bakliyatta, yaş sebze-meyvede de ambalajın şart olduğunu düşünüyoruz.”

'Aroma yasak, tuz azalıyor'

Peynir Tebliği ile yılbaşından itibaren zorunlu olacak diğer bazı düzenlemeler ise şöyle:

- Peynirlerin muhafaza, taşınma ve piyasaya arz süreçlerinde 10 santigrat derecenin altında tutulması zorunlu olacak. Özellikle pazarlarda ve fuarlarda peynirler, ambalajlarda ve 10 santigrat derecenin altında şartlarda sergilenip satılabilecek.

- Koyun sütü aroması, keçi sütü aroması, tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılamayacak.

- Peynir etiketlerinde, tüketicinin yanılmasına neden olan ‘köy peyniri’, ‘geleneksel peynir’, ‘doğal peynir’, ‘çiftlik peyniri’ gibi ifadeler kullanılamayacak.

- En az 120 gün olgunlaştırılmış kaşar peynirine ‘eski’ denebilecek.

- Peynirler tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olmak üzere 4 grupta üretilecek.

- Çiğ sütten üretilen ve olgunlaştırılarak piyasaya sürülen peynirlerin etiketinde, üretim tarihi, ‘çiğ sütten üretilmiştir’ ifadesi ve ne kadar sürede olgunlaştırıldığı mutlaka görünür şekilde yazılacak. Pastörize edilmemiş çiğ sütten üretilen peynirler en az 4 aylık olgunlaşma döneminden sonra satılabilecek.

- Beyaz peynirde tuz oranı azaltılacak.

- Küflü peynir üretimi kontrol altına alınacak. Peynirlerin üretiminde kullanılacak küf kültürleri ve kullanım şartları Bakanlıkça belirlenecek. Küf kültürleri ile olgunlaştırılarak üretilen peynirlerin etiketinde hangi küf kültürleri kullanıldığına ilişkin bilgilere yer verilecek.