Markette Nutella izdihamı: Hayvanlar gibi saldırdılar, kadının kafasına kavanozla vurdular!

Fransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına neden oldu.

Intermarché süpermarketler zinciri, tüm şubelerinde Nutella'da yüzde 70 indirime gittiğini duyurdu. 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düşmüştü.

Ancak süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

Fransız basınına konuşan bir kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.