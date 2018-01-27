T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Markette Nutella izdihamı: Hayvanlar gibi saldırdılar, kadının kafasına kavanozla vurdular!

Fransa'da bir marketin Nutella fiyatlarında indirim yapması sonucu çıkan izdihama polis müdahale etti

27 Ocak 2018 00:12

Fransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına neden oldu.

Intermarché süpermarketler zinciri, tüm şubelerinde Nutella'da yüzde 70 indirime gittiğini duyurdu. 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düşmüştü.

Ancak süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

Fransız basınına konuşan bir kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.

ETİKETLER

nutellaindirimmerketizdihampolisfransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24