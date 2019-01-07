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Markette eşekle alışverişi yapan müdür çıktı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı

07 Ocak 2019 17:55

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE\'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün\'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi.
Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak\'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı. Niğde\'de de bir kişi, merkez Terminal Caddesi\'ndeki markete yöresel kıyafetler giyip eşekle içeri girdi. Market çalışanları ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan kişi, aldıkları ürünleri de eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI
Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin o marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Halil Gün\'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği öğrenildi.

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