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Yaşam

Markette açık süt devri başlıyor

Hayvansal ürünlerin satış ve denetimiyle ilgili mevzuat yenileniyor. En önemli değişikliklerden biri sütte...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Hayvansal ürünlerin satış ve denetimiyle ilgili mevzuat yenileniyor. En önemli değişikliklerden biri sütte... Yirmi gün içinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle artık tüketiciler, marketlerden de tencereyle "açık süt" alabilecek. 

Söz konusu düzenleme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, 13 Aralık'a kadar çıkaracağı 10 yeni gıda yönetmeliğinin içinde var. Yönetmeliklerin temel amacı hayvansal ürünlerde denetimi artırmak.

Bu kapsamda süt özel olarak mercek altına alındı. Özellikle kırsal kesimde yaygın olan açık süt kullanımı kayıt altına alınacak. Gerekli koşulları sağlamak şartıyla açık süt, marketlerde satılabilecek.

Çiftlik aşamasından sütün işlendiği ve satıldığı aşamalara kadar soğuk zincirin kırılmaması ve hijyen şartlarının yerine getirilmesi olduğu takdirde bunlar olacak.

Yeni dönemde hayvanların kesim şartları da değişiyor. Hayvanlar, kesimden önce şoklanacak.

Düzenlemeleri NTV canlı yayınında anlatan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kavak, ürünlerin, tarladan sofraya gelinceye kadar izlenerek kayıt altında olacağı ve Avrupa Birliği'nin hijyen kriterlerinin tam olarak sağlanacağı bir sistem kurulacağını söyledi.

Kavak, "Çiftliklerimizin hastalıklara karşı, özellikle hayvandan insana bulaşan hastalıklar konusunda ari hale gelmesi şartları getiriliyor" dedi.



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