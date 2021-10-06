Marketlerle mücadele gıda enflasyonunun çaresi mi?

Türkiye'de gıda enflasyonu, uzun zamandır ekonominin kronik sorunlarından biri.

Gıda enflasyonunun yüksek seyretmesine en büyük neden olarak tarım politikalarındaki plansızlık gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta yaptığı açıklamada yüksek gıda fiyatlarından zincir marketleri sorumlu tuttu.

Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretin ardından da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısının artırılarak fahiş fiyatlarla mücadele edileceğini söyledi.

Ekonomistlere göre süpermarketler yüksek gıda fiyatlarında sorunun bir parçası olsa da gıda enflasyonunun tek nedeni değil.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin yüksek gıda fiyatlarıyla mücadelede bir çare olmayacağı görüşünde.

Arzova, "Bu durum eşittir geçmişte gördüğümüz tanzim satış mağazaları" diyor.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu ve yöneticisi olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise hayat pahalılığı ve enflasyon arasındaki farka vurgu yapıyor.

Enflasyon, çeşitli mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatının sürekli artması olarak tanımlanıyor.

O yüzden Ulusoy'a göre Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürünler daha ucuza satılsa bile pahalı marketlerde de ucuz marketlerde de ürünlerin fiyatı aynı oranda yükseliş trendinde.

Enflasyon son 30 ayın zirvesinde

Eylül ayında enflasyon yüzde %19,58 ile son 30 ayın zirvesine çıktı.

Gıda enflasyonu %28,79 olarak kaydedildi.

Ağustos ayında ise gıda enflasyonu yüzde 29 artış ile 28 ayın zirvesine çıkmıştı.

Türkiye'de gıda fiyatları, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada düşük seyrederken bile yükseliş eğilimindeydi.

Şimdi bütün dünyada gıda fiyatlarının yükselişe geçmesiyle Türkiye gıda enflasyonunun küresel etkileriyle de mücadele etmek durumunda.

Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının nedeni tedarik zinciri

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova'ya göre gıda enflasyonunun asıl nedeni Türkiye'de bir tarım politikasının olmaması.

Diğer yandan zincir marketler uzun zamandır gıda ürünlerine yüksek kâr marjı ekleyerek satış yaptıkları gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Çiftçinin sattığı fiyat ile ürünün raflardaki fiyatı arasındaki fark da bir tartışma konusu.

Arzova, bu fiyat farkının tedarik zincirinden kaynaklandığını vurguluyor.

Çiftçiden satın aldıkları ürünlerin marketlere gelmesini sağlayan aracılar, rekabet koşullarını gerekçe göstererek çiftçinin ürünlerini ucuza satmasına neden oluyor.

Kimi zaman da hiç alım yapmayarak çiftçinin elindeki ürünlerin bozulmasına sebebiyet veriyorlar.

Bu yüzden Arzova, tedarik sistemi değişmediği müddetçe Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin yüksek gıda fiyatlarına çare olamayacağını vurguluyor:

"İstersen bunlardan on bin tane aç, sonuç itibarıyla benzer malların raflara gelmesi benzer bir sistemle oluyor. Yine aracılar var, yine bunu üreticiden çok ucuza alan ya da almayan çeşitli tüccarlar, toptancılar var.