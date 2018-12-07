Marketlerinde öldürülen çift, son yolculuğa uğurlandı

Taylan YILDIRIM- Kadir ÖZEN/SELÇUK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi\'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak, öldürülen Hasan Hüseyin (55) ve eşi Şenay Özkan (54), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi anne- babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp, ağlayan Begüm ile Aysel Özkan, birbirinin gözyaşlarını sildi.

Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, perşembe günü saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla 1\'er el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen müşterinin cesetleri görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Olayla ilgili şu ana kadar yapılan incelemelerden sonuç elde edilemedi.

MARKET ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI

Zeytinliklerinin de yaklaşık 15 gün önce kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Çiftin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi.

Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan\'a, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından çiftin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

KIZ KARDEŞLERİN ACI DAYANIŞMASI

Özkan çifti için bugün öğle vakti, cinayetin işlendiği Çamlık Mahallesi\'ndeki Çamlık Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Acı haberi alınca üniversite okudukları İstanbul\'dan İzmir Selçuk\'a gelen çiftin kızları Begüm ile Aysel Özkan ise anne- babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp, sürekli gözyaşı döktü. Yakınlarının yalnız bırakmadığı Begüm ile kardeşi Aysel Özkan, sık sık birbirinin gözyaşlarını sildi. Hasan Hüseyin ile Şenay Özkan\'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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