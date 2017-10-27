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Marketlerden bebek maması çalan hırsız yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da marketlerden bebek maması çalan 38 yaşındaki Levent İsa K

27 Ekim 2017 16:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da marketlerden bebek maması çalan 38 yaşındaki Levent İsa K. tutuklandı.
Bir süre önce eşinden ayrılan Levent İsa K.,, işsiz kalınca arkadaşı Haşim G.\'in yönlendirmesiyle hırsızlık yapmaya başladı.18 Eylül\'de merkez Çukurova İlçesi\'ne bağlı Güzelyalı Mahallesi\'nde bir markete poşetle giren Levent İsa K., raflardaki 7 adet bebek mamasını aldıktan sonra barkotlarını kazıyarak marketten ayrıldı. Çaldığı bebek mamalarını satması için Haşim G.\'ye verip,  40 lira aldı.
Bu olaydan, 5 gün sonra zanlı bu kez iki ayrı marketten yine aynı yöntemle 6 paket bebek maması çaldı. Her 3 hırsızlık olayı da marketteki güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, Levent İsa K.\'yı  sokakta yürürken yakaladı. Mamaları satan Haşim G.\'nin de bir başka suçtan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Levent İsa K., sorgusunda, suçunu itiraf etti.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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