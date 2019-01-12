Marketlerde bez ve file zorunlu hale geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, marketlerde bez ve file uygulamasının zorunla hale getirileceğini söyledi.

Balıkesir Valiliği'nde basın açıklamasında bulunan Murat Kurum, Ocak 2019 itibariyle artık plastik poşetlerin marketlerde ücretli hale getirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Bakanlığımızca yürütülen 'Sıfır Atık' projemiz var. Sıfır Atık projemiz kapsamında 11 bin 800 kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçtik. İkinci 100 günlük eylem planlarımız çerçevesinde 13 bin kuruluşa bu sayıyı çıkaracağız. Bu sayede 2023 yılındaki hedefimiz 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak ve yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamak. Bu proje kapsamında poşet uygulaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik yayınladık. Bu yönetmelik çerçevesinde poşetlerin bir yüzünde çevreci sloganlar olacak diğer yüzünde de yüzün alanının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde firmalar reklam verebilecekler."

"Bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz"

Bakan Kurum, gıda perakendecilerinden aldıkları verilere göre, plastik poşet kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek "Diğer taraftan vatandaşlarımızın bez poşetlere, filelere erişimini kolaylaştırmak adına da tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz. Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar" şeklinde konuştu.