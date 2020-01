Marketin borç defterini yakan hırsız, iş yeri sahibine yumruk attı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık için gece yarısı bir markete giren Mahsun C. (21), karanlıkta önünü göremeyince borç defterini yaktı. Alarmının devreye girmesiyle, işlettiği markete gelen Levent Beken (56) ve eşini gören hırsız, açılan kepengin arasından çifte yumruk atıp kaçtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Obalar Caddesi üzerindeki bir markette gece saatlerinde meydana geldi. İşyerinin arka duvarındaki demir şebekeyi kıran Mahsun C., içeri girdi. Marketin karanlık olmasından dolayı, önünü göremeyen hırsız, bulduğu bir defteri yaktı. Arka sokakta oturan iş yeri sahibi Levent Beken ve eşi Nilüfer, alarm çalması üzerine markete gelerek elektronik kepengi açtı. Mahsun C. ise yarım açılan kepengin arasından çıkıp Levent Beken\'e yumruk atıp kaçtı. Tüm bu yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BORÇ DEFTERİNİ YAKTI

Büyük şok yaşayan çift bir süre hırsızı kovaladıktan sonra markete döndü. İçeri girdikten sonra etrafı kontrol eden Nilüfer Beken, zanlının borç defterini yaktığını görünce gözlerine inanamadı. Hırsızın kırdığın demir şebekeyi güçlendirdiklerini belirten Nilüfer Beken, \"Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum. Her sabah kepengi açtığımda sanki içeriden birinin çıkacağını düşünüyorum\" dedi. Levent Beken ise, \"Borç defterinin bir kısmı yanmış, ama kimin ne kadar borcu olduğunu biliyorum\" dedi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlık zanlısının çok sayıda sabıkası bulunan Mahsun C. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli sorgusunda hırsızlığı itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



