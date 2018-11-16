T24 LogoT24 Logo
Gündem

Markete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir market zincirinin şubesine girip, kasiyeri tabancayla etkisiz hale getiren kimliği belirsiz kişi, kasadaki yaklaşık 3 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı

16 Kasım 2018 04:11

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir market zincirinin şubesine girip, kasiyeri tabancayla etkisiz hale getiren kimliği belirsiz kişi, kasadaki yaklaşık 3 bin TL\'yi alarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre kasiyeri tabancayla tehdit edip kasadaki yaklaşık 3 bin TL\'yi gasp edip, kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin kaçarken havaya bir el ateş ettiğini belirleyen polis, yerdeki boş kovana incelemek üzere el koydu. Marketin güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAOlayYüreğirSerinevler MahallesiBirMarketMarketinSoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24