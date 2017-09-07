Marketçi cinayeti sanığına 25, sevgilisine 6 yıl hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de market işleten Murat Memiş’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Alpaslan Yüreğil, 25 yıl tutuksuz yargılanan sevgilisi Şule Gümüşoluk ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şule Gümüşoluk\'un eşi ve arkadaşı ise beraat etti.

Olay, geçen Ocak ayında Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet- Ayşe İnci Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten evli ve 2 çocuk babası Murat Memiş, iddiaya göre alışverişe gelen Şule Gümüşoluk\'a ilişki teklif etti. Marketten çıkan kadın durumu önce eşi 36 yaşındaki İbrahim Gümüşoluk\'a anlattı. Şule Gümüşoluk, eşinin beklediği tepkiyi vermemesi üzerine olayı bu kez sevgilisi Alparslan Yüreğil\'e anlattı. Alparslan Yüreğil, Şule Gümüşoluk ile birlikte plan yaparak Murat Memiş’i yanlarına çağırdı. Memiş, konuşmak için geldiği sırada Alparslan Yüreğil, iddiaya göre bacağına ateş ederek onu yaraladı. Memiş yaralı halde, 38 LF 300 plakalı kamyonetiyle kaçmak isterken, olay yerinden 100 metre ileride, direksiyon başında kan kaybından hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Memiş\'in telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceledi. Şule Gümüşoluk, eşi İbrahim Gümüşoluk, sevgilisi Alparslan Yüreğil ve arkadaşı Belgin Ulutaş gözaltına alındı. Cinayetle ilgili olarak Alpaslan Yüreğil, İbrahim Gümüşoluk tutuklandı.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Alpaslan Yüreğil, İbrahim Gümüşoluk ile tutuksuz sanıklar Şule Gümüşoluk ve Belgin Ulutaş hazır bulundu. Davanın bugünkü karar duruşmasında cinayeti işleyen Alpaslan Yüreğil savunmasında, “Böyle olmasını istemezdim. Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak için tabancamla kamyonetine ateşledim. Çok pişmanım. Ölen Murat’ı takip etmem söz konusu değildir. Şule’yi eve bırakırken karşılaştık.” dedi. Tutuklu diğer sanık, İbrahim Gümüşoluk ise “Olaydan haberim yok. Cinayetin işlendiği saat iş yerindeydim. Suçsuz yere 9 aydır hapis yatıyorum” diye konuştu. Tutuksuz yargılanan Şule Gümüşoluk ise, “Ben kimseye cinayeti işlemesi için yardım etmedim. Alpaslan, Murat ile konuşacağını, en fazla döveceğini söyledi. Üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. 2 aylık bebeğim var. Ne olur beni ondan ayırmayın” dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Alpaslan Yüreğil’e \'Tasarlayarak Adam Öldürme\' suçundan 25 yıl, sevgilisi Şule Gümüşoluk’a ise cinayete yardım etme suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutuklu bulunan ve olay saatinde işyerinde olduğu belirlenen İbrahim Gümüşoluk ile Belgin Ulutaş beraat etti.

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