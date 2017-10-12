Market soyguncuları, suçüstü yakalandı: 3 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da markete girip, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde, Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan Murat Canbaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir marketin kapısının açık olduğunu fark etti. Marketi kontrol eden polisler, içeride 3 kişinin olduğunu görünce, takviye ekip çağırdı. Markete giren ekipler, içeride E.E., F.E. ve E.E.’yi çalmaya çalıştıkları ürünler ve paralarla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Sakarya’dan Bolu’ya geldiği ve başka illerde de soygun gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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