Market sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, market sahibi Hasan Bulut\'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 3 bin TL\'sini gasbeden Mehmet Can Mat, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 14 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'ndeki markette meydana geldi. İçeride televizyon izleyen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Bulut\'un dükkanına, kendisinden yaklaşık 3 yıldır alışveriş yapan Mehmet Can Mat geldi. Bir süre birlikte televizyon izleyen ikiliden Mat bir anda ayağa kalkarak, yanağından öptüğü Bulut\'un boğazına bıçak dayadı. Ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince boğuşma yaşandı. Olay sırasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendisini dükkandan dışarı attı. Mat ise marketin kasasındaki 3 bin TL\'yi alarak kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Hasan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla hastaneye götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a kaçma planı yapan Mehmet Can Mat\'ı kısa sürede yakaladı. Mat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Can Mat, olayı uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Market sahibi Hasan Bulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Can Mat\'ı silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kararın ardından konuşan Hasan Bulut adaletin yerini bulduğunu belirterek, cezaların daha caydırıcı hale gelmesini istediğini söyledi.



