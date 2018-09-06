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Market sahibinin istismarda bulunduğu kız çalışanı, denize atladı

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çalıştığı markette cinsel istismara uğrayınca bunalıma girip denize atlayarak intihara kalkışan Ö

06 Eylül 2018 16:04

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde çalıştığı markette cinsel istismara uğrayınca bunalıma girip denize atlayarak intihara kalkışan Ö.D. (27), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ö.D.\'ye istismarda bulunduğu öne sürülen market işletmecisi Zeki Bulut tutuklandı. 
Şarköy\'ün Mürefte Mahallesi\'nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, işyerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı. İddiaya göre Zeki Bulut, burada zor kullanarak Ö.D.\'yi öptü. Ö.D.\'nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı. Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki Bulut\'tan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Zeki. Bulut, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Bulut, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi\'nde \'cinsel istismar\' suçlamasıyla tutuklanıp, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

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