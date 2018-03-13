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Market müşterilerine Çanakkale Gezisi sürprizi

BURSA, (DHA)- BURSA'da Onur market, müşterileri arasından kurayla belirlediği 50 kişi ile 50 çalışanını 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü öncesi, Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliğe geziye götürdü

13 Mart 2018 15:37

BURSA, (DHA)- BURSA\'da Onur market, müşterileri arasından kurayla belirlediği 50 kişi ile 50 çalışanını 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü öncesi, Çanakkale\'nin Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliğe geziye götürdü. 
Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden birisi olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı bölgeyi gezen 100 kişilik grup, hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Bölgede bulunan Namazgâh ve Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Şehitlik Abidesi, Seyit Onbaşı, Alçıtepe Köyü, Bakkal Salim Müzesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı gibi tarihi yerleri ziyaret eden kafile, bu manevi atmosfer tattıklarını söyledi. 
Çocukların da yer aldığı kafiledekiler, zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

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