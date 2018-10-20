Market kasasındaki çocuğun dolandırılması kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde babasının kısa süreliğine kasaya bakması için markete bıraktığı küçük çocuk \'tırnakçılık\' usuluyle dolandırıldı. Dolandırıcılık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Gazi Esen, 12 yaşındaki oğluna kasayı teslim ederek bir tanıdığının düğününe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi markete gelerek küçük çocuktan bir paket sigara istedi ve 200 lira verdi. Şüpheli, sigarasını ve para üstünü aldıktan sonra marketten ayrıldı. Şüpheli, birkaç dakika sonra geri gelerek aldığı sigarayı iade etmek istediğini söyledi. Sigarayı iade edip 200 liralık banknotu geri alan şüpheli, başka sigara alıp, elindeki para üstünden ödeme yaptı. Sigarasını ve 200 liralık banknotu alan şüpheli daha önce aldığı para üstünü ise vermeden marketten ayrıldı. Dolandırıcılık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Markete dönen işyeri sahibi ve küçük çocuğun babası Gazi Esen, olanları oğlundan dinleyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve oğlunun dolandırıldığını fark etti. Kamera kayıtlarını polise teslim eden Gazi Esen, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI