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Market işletmecisi, demir çubukla köpeği dövmekten gözaltına alındı

Yaşar ANTER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeği demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Dayı Ö

01 Aralık 2017 16:50

Yaşar ANTER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeği demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Dayı Ö. (58) gözaltına alındı.
Fethiye Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi 274\'üncü Sokak\'ta koltuk döşemecisi Adnan Özal (45) ve çalışanı Volkan Alaşan\'ın (19) baktığı Rottweiler cinsi 4 yaşındaki \'Cesi\' adlı köpek, sanayi sitesinde market işleten Efe Dayı Ö. tarafından geçen çarşamba gecesi demir çubukla, bayılıncaya kadar, dakikalarca dövüldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sabah işyerine gelen Adnan Özal, köpeği yaralı halde görünce, otomobille veterinere götürdü. Röntgeni çekilip, kafasına 7 dikiş atılan, ayrıca sol ön ayağı ile sırtında darbeye bağlı izler bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeği döven kişinin dükkana 2 kilometre uzaklıkta market işleten Efe Dayı Ö. olduğu belirlendi. Şikâyet üzerine şüpheli bu sabah gözaltına alındı.
Köpeği besleyen Volkan Alaşan, \"Köpeğimiz zaten dükkânın önünde bağlı durumda. Yani saldırması bile söz konusu değil. Ayrıca köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Buradan saat 23.00 gibi yoldan geçen şahıs, her nedense elindeki demir çubukla köpeğimize saldırıyor. Vurdukça vuruyor. Kanlar içinde bırakıyor. Her yeri yara bere içinde. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Önce köpeğimizin tedavi edilmesini sağladık ardından şahıs hakkında şikâyette bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmasını istedik\" dedi.
Polis merkezinde ifade veren Alaşan\'ın durumu sosyal medyadan paylaşmasının ardından Efe Dayı Ö.\'ye tepki gösterildi.

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