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Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Ataşehir’de  bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı soyguncular market açılır açılmaz, silah tehdiyle çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 17 bin bin lirayı alıp kaçtılar

05 Mart 2018 13:21

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Ataşehir’de  bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı soyguncular market açılır açılmaz, silah tehdiyle çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 17 bin bin lirayı alıp kaçtılar. Soygun anı güvenlik kameraları yarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 08.40 sıralarında Mevlana mahallesi  Namık Kemal  caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı 2 kişi marketin açılır açılmaz içeri girdi. Silah tehditiyle çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 17 bin  lirayı alarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler ve olay yeri inceleme ekipleri kamera ve delil çalışması yaptı. Market çalışanı “Kar maskeli  iki kişi geldi daha marketi açar açmaz içeri girdiler. Silah zoruyla  paraları alıp kaçtılar” dedi.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı soygun marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeri giren silahlı ve maskeli iki soyguncu  marketin arka tarafına doğru yürüyor. Burada çalışanlara silah çekerek etkisz hale getiriyor. Bir kadın çalışan silah tehdidi üzerine  kasadaki paraları soyguncuya veriyor. Çalışanların soyguncular ayrıldıktan sonra  telefonla polisi aradıkları görülüyor.

 Polis ekipleri,  soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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