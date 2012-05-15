Markel'i koltuğundan edecek iki kadın

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya'daki iki kadın liderin seçim zaferi, gelecek yılki genel seçim öncesi Başbakan Merkel'e darbe vurdu.

Avrupa’da sol partilerin yükselişiyle AB ülkelerinde kemer sıkma politikalarını hayata geçirmekte giderek zorlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendi ülkesinde iki kadın rakibi tarafından ağır darbe aldı. Almanya ’da nüfusun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde önceki günkü seçimlerde Merkel’in partisinin yenilgiye uğramasıyla gözler, başbakanı olduğu eyalette büyük başarı kazanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel başkan yardımcılarından Hannelore Kraft ile müttefiki Yeşiller Partisi eyalet lideri Sylvia Löhrmann’a çevrildi. Seçim zaferiyle ‘Merkel’i koltuğundan indirecek kadın’ olarak anılmaya başlayan Kraft’ın gelecek yılki federal seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olarak Merkel’i zorlayacağı belirtiliyor.

SPD kalesini geri aldı

Eyaletteki SPD ve Yeşiller’in azınlık hükümeti, Sol Parti’nin desteğini çekmesi üzerine düşmüş ve erken seçim kararı alınmıştı. Oylarını yüzde 4.6 oranında arttıran SPD, uzun yıllar kalesi olan, ancak 12 yıl önce çoğunluğu kaybettiği Kuzey Ren Vestfalya’daki üstünlüğünü Kraft’ın liderliğiyle yeniden kazanmış oldu. SPD yüzde 39.1’le birinci parti olurken, Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 8.3 oy kaybederek yüzde 26.3’da kaldı. Yeşiller ise oyların yüzde 11.3’ünü aldı. Bu sonuçlara göre SPD ve Yeşillerin yeniden koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

'Yıkılmadım' mesajı

Başbakanlığa yeniden aday olmaması halinde Merkel’in halefi olabileceği belirtilen Çevre Bakanı Norbert Röttgen, yenilgiyi kabul ederek eyalette üstlendiği CDU liderliğinden istifa etti. Merkel ise, seçim yenilgisine rağmen AB ’de kamu kesintilerini öngören ‘Kurtarma Planı’ndan geri adım atmayacağnı açıkladı. Merkel, ‘federal seçimler konusunda da son derece rahat olduğunu’ ifade etti. Sonuçlar genel eçimlerde iktidardaki koalisyon ortakları CDU, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve FDP’nin şansının giderek azaldığını gösteriyor. Kemer sıkma politikaları nedeniyle hem Avrupa’da, hem de kendi ülkesinde tepki çeken Merkel, geçen hafta federal seçimler için ilk sınavı olan Schleswig-Holestein eyaletinde de oy kaybetmişti.

4 Türk eyalet meclisinde

Almanya ’da aynı zamanda en çok Türk’ün yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’daki seçimde 4 Türk kökenli siyasetçi de meclise girmeyi başardı. SPD’den İbrahim Yetim ve Serdar Yüksel ile Yeşiller üyesi Arif Ünal tekrar eyalet meclisine girmeye hak kazanırken CDU’dan Serap Güler ilk kez seçildi.