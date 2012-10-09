Merkel için Atina'da olağanüstü önlem

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in euro krizinin ortaya çıkmasından bu yana yapacağı ilk Atina ziyareti öncesi, kentte sıkı güvenlik önlemleri alındı.

7 bin polis memurunun görevlendirileceği kentin bazı bölümlerinde gösteri yapılması yasaklandı.

Ziyaret, Yunanistan'ın kurtarma fonuna karşılık 13 milyar euroluk kesinti yapacağını açıklamasının ardından geliyor.

Uzmanlar birçok Yunanlının Merkel'i kemer sıkma programının mimarı olarak gördüğünü söylüyor.

BBC'nin Avrupa editörü Gavin Hewitt Almanya'nın Yunanistan'ın aldığı kurtarma fonuna en fazla desteği olan ülke olduğunu ancak Merkel'in Yunanistan'ın fon karşılığında kesinti yapmak zorunda bırakılmasından sorumlu görüldüğünü söylüyor.

Euro bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Euro grubunun başkanı Jean-Claude Juncker Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yunanistan üzerindeki baskıyı artırdı.



Juncker, hükümeti 31,5 milyar euroluk kurtarma fonunu alabilmek için 18 Ekim itibariyle planlanan reformları uygulamasını istedi.

Jean-Claude Juncker, euro bölgesinin sorunlu ekonomilerini ve bankalarını kurtarmaya yönelik kurulan yeni sabit fonun açılışında konuştu.

Yunanistan'da yeni kesintilere karşı büyük tepki hakim.Polis, Atina'nın merkezinde birçok yerde ve Merkel'in konvoyuna 100 metre uzaklıktaki yerlerde tüm gösterileri yasakladı. Ancak şehrin başka bölgelerinde iki protesto gösterisinin yapılması planlanıyor.

Kamu Düzeni Bakanı Nikos Dendias Pazartesi günü yaptığı açıklamada protestoculara "barışı ve herşeyden önce ülkemizin umutlarını ve uluslararası alandaki imajını koruyun" diye seslendi.

Merkel Atina'da geçireceği altı saat içinde Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras ile görüşecek.

BBC muhabiri, Merkel'in beş yıldır ilk defa yaptığı bu ziyaretin, Yunanistan'ın euro bölgesinde kalmasını istediğine dair sembolik bir mesaj olarak görüldüğünü söylüyor.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik düzelmenin zayıfladığını söyledi.

IMF ekonomik görünümün daha da kötüye gitme riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. (BBC Türkçe)