Markar Esayan: Türkiye'de, dünyada olmayan bir basın özgürlüğü var!

Yeni Şafak'ta yazmaya başlamadan önce Yayın Koordinatörü olduğu Taraf gazetesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye ağır eleştiriler yönelten ve 7 Haziran'ın ardından 1 Kasım'da da AKP listelerinden parlamentoya giren gazeteci Markar Esayan "Türkiye'de, belki dünyada olmayan bir basın özgürlüğü var" görüşünü savundu.

Sputnik'ten Elif Örnek'e 1 Kasım Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendiren AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, çözüm sürecinin tamamen sona erdiğini, halkın PKK ile mücadeleye çok ciddi destek gösterdiğini ve "devam et" mesajı verdiğini söyledi. "HDP gibi, ayaklanma çağrıları yapan, 70 vatandaşın katledilmesini sağlayan siyasi partilerle uğraştık" ifadelerini kullanan Esayan, halkın ‘Osmanlı tokadı' indirdiğini savundu.

"HDP de MHP de yapıcı siyaset konusunda en ufak bir işaret vermediler"

Çözüm süreci konusunda sert mesajlar veren Markar Esayan, bundan böyle tek muhataplarının Kürt halkı olacağını belirterek, "demokratik hakların verilmesi konusunda geriye çok az şey kaldığını" ve devletin PKK'yı yok edeceğini söyledi.

HDP'nin yapıcı muhalefet izleyeceği yönündeki açıklamasının ardından çözüm süreci için zemin oluşup oluşmayacağı sorusunu yanıtlayan Esayan, "HDP de MHP de yapıcı siyaset konusunda en ufak bir işaret vermediler. HDP seçim sonuçlarını yine AK Parti'nin katliamlarına bağladı ve bu büyük bir yalan. Bizzat kendileri şiddeti meşrulaştırırken, PKK'yı Meclis'e taşırken, öte yandan da Sayın Devlet Bahçeli tekrar, konuşmasında Türkiye'yi tehdit etti. Zaten keşke dediğiniz gibi, nasıl bu bilgileri ediniyorsunuz ben de bilmiyorum. Bu yapıcı siyaset yapma şeyini nasıl edindiniz ama maalesef öyle bir görüntü vermiyor. İnşallah verirler biz yanılmış oluruz. Çünkü halk çok ağır bir tokat attı bu tavra. Bu olumsuz, negatif tavra ciddi anlamda bir Osmanlı tokadı indirdi" dedi.

"Çözüm sürecindeki muhatabımız ne Öcalan

ne PKK olacaktır"

"Devletin verdiği büyük mücadeleyi halkın çok ciddi oranda desteklediği ve buna devam et dediğini" söyleyen Esayan, çözüm sürecinin artık asla söz konusu olamayacağını söyledi. "Bundan sonraki süreçte bizim muhatabımız ne Öcalan ne PKK olacaktır. Bizim muhatabımız Kürt halkı olacaktır. Zaten demokratik hakların verilmesi konusunda çok az şey kaldı geriye" ifadelerini kullanan Esayan, ‘devletin PKK'yı yok etmek için en şiddetli şekilde eylemlerine devam edeceğini' kaydetti.

Tek parti iktidarının ne gibi olumsuz etkileri olacağı sorusunu yanıtlayan Esayan, "Bu yine daha öncesinden, özellikle Gezi'den beri çok şiddetlenen kara propagandanın bir ürünü bu soru. Çünkü tek parti iktidarını biz yeni, bugün edinmedik. 13 yıldır, 2002'den beri Türkiye çok güçlü tek parti iktidarıyla yönetiliyor ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve sosyal adalet toplandığında, Türkiye'nin 80 yıllık geçmişindeki kadar ürettiğinden daha fazla hak üretti, özgürlük üretti ve ekonomik refah üretti" dedi.

"Birisi Kürt milliyetçiliğini üretirken diğeri de Türk milliyetçiliğini körüklüyor"

Sorunun tek parti iktidarından değil muhalefetin içine düştüğü kaostan kaynaklandığını savunan Esayan, "Türkiye'nin ilerlemesine, güvenliğine, özgürlüklerine karşı sürekli takoz olmayı seçen, sürekli çatışma dilini üreten ve hatta maalesef HDP gibi, ayaklanma çağrıları yapıp 6-7-8 Ekim'de 70 vatandaşın katledilmesini sağlayan siyasi partilerle uğraştık. MHP de bunun karşı tarafında yer alıyordu. Birisi Kürt milliyetçiliğini üretirken diğeri de Türk milliyetçiliğini körüklemeye çalışırken biz aklıselimi yani sağduyuyu, ortalamayı sürekli tutturmaya çalıştık. Dolayısıyla burada sorulması gereken asıl soru, muhalefetin bundan sonra halkın bu mesajına nasıl cevap vereceğidir" ifadelerini kullandı.

Partisinin tüm illerde oylarını artırdığını, ‘Türkiye'yi duygusal olarak mezhep ve etnik temelli bölmeye çalışan ittifakın çöktüğünü gösterdiğini' söyleyen Esayan, HPD ve MHP'yi marjinal olarak tanımlayarak şunları söyledi:

"Özellikle burada tabii ki marjinal partilerin çökmesi… Marjinal partiler derken, uç siyaset yapan ve temelinde şiddet olan argümanlar kullanan HDP ve MHP'nin çökmesi ve merkez partisinin güçlenmesi, toplumun buna pirim vermediğini, şiddete ve çatışmaya, kavgaya pirim vermediğini ve normal siyaset istediğini göstermiştir."

"Türkiye'de belki dünyada olmayan bir basın özgürlüğü var"

Yeni dönemde Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde ilerleme beklediklerini söyleyen Esayan, "Biz ev ödevlerimizin hepsini yaptık, sadece Avrupa'dan ortak bir irade gelmesini bekliyoruz" dedi. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi bir dizi başlıkta hükümetin eleştirilmesinden ötürü yeni dönemde adım atıp atmayacakları sorusunu yanıtlayan Esayan, eleştirilerin çoğunu medya operasyonu olarak değerlendirdi. Hapishanede olan gazeteci sayısının abartılarak verildiğini savunan Esayan "Türkiye'de belki dünyada olmayan bir basın özgürlüğü var" dedi.

Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve şahıslarına yönelik her gün nefret suçu içeren yüzlerce köşe yazısı ve gazeteye cezai müeyyide uygulanmadığını, birçok Avrupa ülkesinde ve Rusya'da buna izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

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