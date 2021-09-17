Markalı konutlarda fiyat artışı yavaş seyrediyor

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.73 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 108.80 oranında nominal artış gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi’ne göre ise Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 29 artmıştı.

Yabancıların tercihi 2+1 oldu

Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.90’lık (son 6 aylık ortalama yüzde 6.61) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 35.43’lük tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Banka kredisi kullanım oranı artış gösterdi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 59.28, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.55 ve senet kullanım oranı yüzde 26.17 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63.86, banka kredisi kullanım oranı yüzde 12.71 ve senet kullanım oranı yüzde 23.43 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: yüzde 7.98

Ağustos ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 7.98 oranında erime gözlendi. Temmuz ayında stok erime hızı yüzde 6.12 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yüzde 59.95’i bitmiş konut stoklarından

Ağustos ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 59.95’lik bitmiş konut stoklarından, yüzde 40.05’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49.17’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50.83’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.