-MARKALAŞMA HIZ KESMEDİ ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Türkiye'de yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) yerli ve yabancı olmak üzere toplam 42 bin 715 adet marka tescil başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 86,9'unu da yerli başvurular oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) 37 bin 132 yerli, 5 bin 583 adet de yabancı marka başvurusu yapıldı. 2009 yılının aynı döneminde 28 bin 960 yerli, 5 bin 728 adet de yabancı marka başvurusu gerçekleştirilmişti. Yılın ilk yarısında 18 bin 806 marka başvurusu yapılan İstanbul, marka başvurusunda başı çekti. Aynı dönemde Başkent Ankara'dan 2 bin 993, Bursa'dan bin 495, Antalya'dan bin 292, Gaziantep'ten bin 50, Konya'dan da 858 marka başvurusunda bulunuldu. -ANADOLU ŞEHİRLERİ MARKALAŞAMIYOR- Marka tescilinde de İstanbul ilk sırada yer aldı. Ocak-Haziran döneminde İstanbul'dan 8 bin 982, Ankara'dan bin 316, İzmir'den 969, Bursa'dan 585, Antalya'dan 483, Gaziantep'den 404, Konya'dan 573, Kocaeli'nden 336, Adana'dan 261, Kayseri'den 237 marka tescili yapıldı. İlk yarıda marka başvurularının yüzde 86,9'unu yerli başvurular oluşturdu. Türkiye ile birlikte marka tescili için TPE'ye başvuran ülke sayısı 123'ü buldu. Marka başvuru sayısında Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya, İspanya, Rusya ve ABD gibi ticaret rakamlarının yüksek olduğu ülkeler başı çekti.