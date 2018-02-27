Markalar AVM'lerde ikinci mağazalarını açmaya başladı

İSTANBUL, (DHA)- SATIŞ ve cirosundan memnun olan markaların alışveriş merkezlerinde ikinci ve üçüncü mağazalarını açmaya başladığını söyleyen Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı, Viaport Asia Outlet Shopping’te 8 markanın ikinci mağazasını açtığını, Simit Sarayı\'nın ise üçüncü restoranını geçtiğimiz ay hizmete soktuğunu söyledi.

AVM\'nin geçtiğimiz yıl 50\'ye yakın yeni mağazayı bünyesine eklediğini ve toplamda 224 mağazasıyla ayda yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladıklarını belirten Turanlı, sepet doluluk oranında Türkiye’deki en yüksek orana sahip alışveriş merkezlerinden biri olduklarını dile getirdi.

Misafirlerinin memnuniyeti için her ayrıntıyı dikkatle inceleyip buna göre hamle yaptıklarını ifade eden Turanlı, \"Buraya alışverişe gelen bir aile sıkılmadan, eğlenerek alışverişini tamamlıyor. Çocuk, eğlence parkında oynarken anne, baba göl kenarında yemek yiyip, kahvelerini içebiliyor. Avrupa caddelerini andıran sokaklarımızda mutlu insanlar gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Ayrıca outlet konseptine sıkı sıkı bağlıyız, markaların yüzde 70 outlet ürün bulundurma zorunluluğu var ve biz bunu denetliyoruz. Böylelikle misafirlerimiz kaliteli ürünü daha uygun fiyata satın alabiliyor. Türkiye’nin en önemli hazır giyim markalarından olan Koton, dünyadaki en büyük mağazasını Viaport’ta açtı. Kadın, erkek ve çocuk kategorileri başta olmak üzere tüm kategori ve koleksiyonların yer aldığı 4.700 metrekare alana sahip mağazada, yeni sezon koleksiyonlarının yanı sıra seri sonu ürünleri de bulunuyor. 1998 m2’sinin kadın, 1375 m2’sinin erkek ve 564 m2’sinin çocuk koleksiyonlarına ayrıldığı dünyanın en büyük Koton mağazası tek kattan oluşuyor. Herkese hitap eden bir alışveriş merkeziyiz. Lüks markaların yanı sıra her alışveriş merkezinde yer alan markalar da burada mevcut\" diye konuştu.

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