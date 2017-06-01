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Ekonomi

Markafoni "zorlu ekonomik ortam" sebebiyle kapanıyor

Şirket 30 Haziran'da Türkiye'deki faaliyetlerine son veriyor

01 Haziran 2017 17:52

Moda ve alışveriş sitesi Markafoni Türkiye'deki faaliyetlerine yeterince kâr sağlayamadığı gerekçesiyle 30 Haziran tarihinden itibaren son vereceğini duyurdu. Türkiye'deki ilk özel alışveriş sitesi olan Markofoni kapatma kararıyla ilgili olarak "2008 yılından beri Türk tüketicilerine giyim ve moda aksesuarlarında hizmet veren online alışveriş sitesi Markafoni, bu kararı, pazardaki ilk başarısına rağmen, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda karlılık sağlayamadığı ve bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortam sebebiyle aldı" açıklamasında bulundu.

Markafoni'nin internet sitesi üzerinden müşterilerine yaptığı açıklamasında da  "30 Haziran 2017 tarihine kadar satın alacağınız ürünlere ilişkin olarak sevkiyatlarımız devam etmektedir. Henüz sevk edilmemiş siparişleriniz ve iadeleriniz ile ilgili mevzuata uyguın olarak standart işleyişimiz çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir" denildi.

 

Markafoni'nin yatırımcısı Naspers'ın açıklaması ise Türkiye'deki yatırımın kapatılması yönündeki kararın sadece Markafoni özelinde olduğunu, bunun da iş modellerinin diğer ülkelere göre farklı oluşundan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, kararın diğer Naspers(Letgo ve PayU) şirketleri üzerinde bir etkisi olmadığının da altı çizildi.

 

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