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Ekonomi

Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) – Haziran ayında kapanma kararı alan Markafoni, yarın yeniden faaliyete geçiyor

21 Ağustos 2017 18:23

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) – Haziran ayında kapanma kararı alan Markafoni, yarın yeniden faaliyete geçiyor. 
Markafoni’den yapılan açıklamaya göre, firma yarın yenilikçi biçimde satışa başlayacak. E-satışla dünya moda devlerini tüketiciye sunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kapanmak üzere olan şirkete 15 milyon dolarla satın almıştı. Mahiroğu, “Hiç bir marka kolay yaratılmaz. Emek, yaratıcılık ve elbette önemlidir” diyerek çıktığı yolculukta şimdi de 15 milyon dolarlık Markafoni yatırımıyla Türkiye’de satışa başlayacaklarını söyledi.  
Mahiroğlu ilkelerini açıklarken “Hepimiz bu toprakların insanıyız, başka bir ülkede ne başarı elde ederseniz edin, insanınıza, memleketinize güvenerek katkı yapmadığınız sürece kendinizi eksik hissedersiniz” diyor.  

(fotoğraflı)

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