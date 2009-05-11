Marka pazarı yeni imparatorluklara gebe

Küresel kriz, otomotivde satış kayıpları ve pazar daralmalarının yanında yaprak dökümünü de beraberinde getirdi.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün verdiği habere göre, köklü, 100 yıllık devler çöküşün eşiğine gelirken, bu enkazın üzerinde yeni imparatorlukların yükselmesi amacıyla çalışmalar başladı.



Otomotivde Land Rover, Jaguar ve Aston Martin’le başlayan el değiştirme operasyonları, satılmayı bekleyen 10 markayla devam edecek. Bu da, elbette otomotiv dünyasındaki dengeleri değiştirecek. Tıpkı, krize rağmen büyüyen pazarları ve ağırlıklarını artıran markalarıyla göz kamaştıran Asya kıtası gibi.



General Motors (GM) ve Chrysler ağır yara aldı. Ford kendi yağıyla kavrulma çabasında. Şimdilik devlet destekleri ve küçülme projeleriyle ayakta kalmaya uğraşan iki dev, kanatları altındaki markalara gelen Avrupa kaynaklı teklifleri kurtuluş gibi görüyor.



Eski öngörüler ısıtılıyor



Krizden çok önce, “2010’dan sonra 5-6 büyük grup kalır” öngörüsü vardı. Bu öngörü, şimdilerde yeniden tedavülde.



Fiat, Chrysler ve Opel’i kanatları altına alarak yılda 6-7 milyon araç üreten, “Avrupa’nın en büyük üreticisi” VW’ye yaklaşmayı umuyor. Tabii CEO Sergio Marchionne’nin büyük hayalini gerçekleştirmesi için önünde bazı engeller olduğu konuşuluyor. 6.6 milyar euro borcu olan Fiat’ın, zordaki Opel’i alması halinde ona 3.3 milyar euro’luk hayat öpücüğü kondurması gerekiyor. Ayrıca Opel’in tek taliplisi kendisi değil. Türkiye’ye yatırımı konuşulan Kanadalı Magna da Ruslar ile birlikte Opel’in peşinde.



GM’de bekleyiş var



Yıllar yılı ‘dünyanın bir numarası’ olan GM ise, Obama’ya 1 Haziran’a kadar şirketin yaşamasını sağlayacak bir plan sunabilmek için uğraşıyor.



Saturn, Saab ve Hummer’ı satışa çıkaran, Pontiac konusundaysa kararsız kalan GM, Opel’de de yüzde 30 hisseyle ortak kalmak istiyor. Üretim maliyetlerini azaltmak için de “ABD dışında daha fazla üretim” planlıyor. Bu arada borcuna karşılık hisselerinin bir bölümünü federal hükümete devretmesi de olası. Yani umutlar tükenmiş değil.



Ford temkinli gidiyor



Hükümet desteği almayan Ford da, temkinli gitmeye devam ediyor. Borçlarının bir kısmını hisse devriyle çözen şirket, Türkiye’den ithal Transit Connect ve Avrupa’dan alacağı Fiesta’yla (ki Avrupa’da Fiesta sınıf lideri oldu) satışlarını da artırmayı planlıyor.



Ford, bununla birlikte yüklerinden de kurtulmaya çalışıyor. Land Rover ve Jaguar’ı Hintli Tata’ya, Aston Martin’i İngiliz-Arap ortaklığına satmıştı. Şimdi de Volvo satış listesinde. Mazda’yla yollarını ayırabileceğini açıklayan Ford’un, Lincoln ve Mercury markalarıyla ne yapacağıysa halen belirsiz.

Yeni model yatırımlarının bazılarını nakitte kalmak için durduran Ford, süreci ‘desteksiz’ atlatıp, prestijli bir marka olarak kalmak istiyor.



Hangi şirkette ne oldu?



- Porsche AG, Avrupa’nın en büyük üreticisi Volkswagen’e entegre olacağını açıkladı. VW 10 markalı bir dev olacak.

- Chrysler’le yollarını ayıran Daimler, Katarlı yatırım grubunu kendisine ortak etti. Yok edilmeye çalışılan Smart ise krizde parladı.

- Durgunluk nedeniyle satış ve kârlılık hedeflerini tutturamayan Renault, sorunu yeni modellerle aşmaya çalışıyor. Dacia’dan yana keyifli olan Renault, Nissan’la ülkelere özel elektrikli araç projelerine başladı.

- Tarihinde ilk kez zarar eden Toyota, torun Toyoda’yla yeni bir atılım yapmayı planlıyor.

- BMW, krizin başlarında “iyi gittiğini” duyursa da, son olarak 150 milyon euro zarar açıkladı.

- Honda, Insight hibrit aracıyla moral buldu. Japon üretici 2010’dan önce düzelme beklemiyor.

- PSA Peugeot Citroen, CEO değiştirdi, kriz sonrasına hazırlanıyor. Peugeot, minivan ve orta sınıf sedan modellere yoğunlaşıyor. Citroen “DS” adıyla lüks bir marka peşinde.

- Sipariş iptalleri yaşasalar da, stoksuz çalışan Ferrari ve Lamborghini’nin çok büyük şikâyeti yok. Lamborghini, Çin ve Latin Amerika’da satış ağını genişletme kararı aldı.



