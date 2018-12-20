Marka Koruma Grubu: Türkiye, taklit ve kaçak ürünler nedeniyle 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğradı

Marka Koruma Grubu (MKG), “Markanın Gücü, Ekonominin Gücü’’ sloganıyla tüketiciyi bilinçlendirmek için bir kampanya başlatıyor. MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, taklit ve kaçak ürünler nedeniyle Türkiye'nin 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğradığını söyleyerek, "Sahte taklit ve kaçak ürünlerin satışa sunulduğu pazar ortamlarının artmasına neden olabileceğini ve tüketicinin bilerek veya bilmeyerek bu ürünleri satın alma eğiliminin artacağı" öngörüsünde bulundu.

Aydınlık, kampanyanın misyonu hakkında, "Sürdürülebilir, güçlü bir ekonominin mihenk taşı olan markaların gücüyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak” açıklamasını yaptı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 330 yerli ve yabancı markayı temsil eden MKG, kurulduğu 2001 yılından bugüne Türkiye’nin uluslararası platformda sahte ve kaçak ürün ticareti ile değil güçlü ve sürdürülebilir markalar ile anılması için çalışıyor, çözümler üretiyor.

Sosyal medya kampanyası

MKG, çözüm arayışları çerçevesinde, ‘’Markanın Gücü, Ekonominin Gücü’’ sloganıyla tüketiciyi bilinçlendirecek bir sosyal medya kampanyası başlatıyor. Aydınlık, “Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesi sadece hükümetin, resmi kuruluşların sorumluluğu olmamalıdır; bu sorumluluk bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşının sorumluluğudur ve bunu yerine getirmek için vatandaşın katkı sağlayacağı alanları araması, fikir önderlerinin de bu alanları göstermesi gereği vardır. Marka Koruma Grubu olarak liderliğini yapacağımız 'Markanın Gücü Ekonominin Gücü' kampanyası ile tüketiciye bu alanları göstererek kendi sorumluluğunu alma yönünde bilinçlendireceğiz” dedi. MKG, bu kampanyayla tüketicinin dikkatini markaların varlıklarını sürdürmesinin ekonomiye ve tüketicinin hayatına sağladığı katkıya çekerek marka ihlallerinin ekonomi, kamu, tüketici, üretici ve perakendeci üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"7,2 milyar dolar vergi kaybı artabilir"

Aydınlık, “Sahte-Kaçak-Taklit mal tüketimi, devletin vergi gelirlerine ağır kayıp verdirmekte, marka sahiplerine gelir kaybı yaşatarak yatırımlarının ve sağlanacak istihdamın önünü kesmekte, tüketicinin ve çevrenin sağlığına büyük risk oluşturmaktadır" dedi. "MKG olarak Türkiye’de sahte, kaçak taklit piyasasını incelediğimiz raporumuzda sahte, kaçak ve taklit ürünlerin tüketimi nedeniyle devletin yıllık vergi kaybının 7,2 milyar dolar olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk" diyen Aydınlık, "Mevcut ekonomik konjonktürde sahte - kaçak - taklit mallara yönelim riskinin artabileceğini öngördük. Bu konuda farkındalığı arttırmak için "Markanın Gücü Ekonominin Gücü" kampanyamızda markaların yarattığı ekosistemi, ülkeye ve bireye katkısını; sanayici, tasarımcı, sanatçı, iş insanları ve fikir önderleri kendi emeklerine sahip çıkarak anlattılar. Tüketiciye '’Orijinali tercih et'', ‘'Sahte, Kaçak ve Taklide hayır!’’ çağrısı yaptı.

‘’İlham almaya evet, taklide hayır’’ çağrısı

Kampanyanın ilk fazında MKG sözcüsü Aydınlık, Birlemiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkan Yardımcısı Füsun Kuran, Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Tasarımcı Arzu Kaprol gibi isimler orijinal fikir ve markanın korunmamasının devlete, ekonomiye, tüketiciye zararını anlattı.

2019 yılında yayına girecek kampanyanın ikinci fazında tüketicinin günlük hayatında karşılaştığı sahte kaçak taklit mallarla yaşadığı serüven mizahi bir dille ortaya konularak, tüketicinin kendi çıkarımını yapması hedefleniyor.

Kampanyanın söylemleri arasında kamuoyuna ‘’İlham almaya evet, taklide hayır’’ çağrısında bulunuldu. 2019 yılında "ilham perisi" sembol olarak kampanyada yer alacak.