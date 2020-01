Mark Zuckerberg’ten Trump’ın eleştirilerine yanıt

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Facebook’un her zaman ‘Trump karşıtı’ olduğunu Twitter üzerinden duyurması üzerine, Trump’a Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Zuckerberg, eleştirileri reddederek Facebook’un hiçbir zaman taraf seçmeyen bir sosyal platform olduğunu ifade ederek, seçim dönemi boyu ‘adil’ bir seçim olması için çalıştığını söyledi.

Yaptığı paylaşımda, “Trump Facebook’un kendisine karşı olduğunu söylerken, liberaller bizim Trump’a yardım ettiğimizi söylüyor.” diyen Zuckerberg, her iki tarafın da hoşlarına gitmeyen paylaşımlar konusunda sinirlendiklerini ancak Facebook’un her kesmin fikrini paylaşabileceği bir platform olduğunu ifade etti.

Zuckerberg paylaşımında, 2016 seçimlerinde önceki seçimlere göre daha fazla insanın fikirlerini belirttiğini, her adayın seçmenlerine ulaşmak için bir Facebook sayfası olduğunu ve adayların kampanyalarını daha büyük kitlelere ulaştırabilmek için yüz milyonlarca dolar harcadığını söyledi.

İki milyondan fazla kararsız seçmenin oy kullanmasını amaçlayarak çalıştıklarını söyleyen Zuckerberg, insanların seslerini duyurmasının Trump ve Clinton’un kampanyalarının toplamından daha fazla kararsız seçmeni etkilediğini belirterek, “Seçimlerden sonra, Facebook’un seçim sonuçlarını etkilediği fikrini önemsememiştim ancak şimdi yanıldığımı anlıyorum. Bu önemsenmeyecek bir konu değil.” dedi.