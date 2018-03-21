Mark Zuckerberg'den 'Cambridge Analytica' açıklaması: Mağduruz

ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump için çalışan araştırma şirketi Cambridge Analytica’nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüzce topladığı ve kullandığı iddiasını yanıtlayan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg olayda mağdur olduklarını söyledi.

The Daily Beast Gazetesi’ne yapılan açıklamada, “Mark, Sheryl ve ekipleri bu konunun ciddiyetinin farkındalar ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışıyorlar.” denildi. Facebook sözcüsü ayrıca, konuyla ilgili öfkeli olduklarını ve Cambridge Analytica’nın kendilerini aldattıklarını söyledi.

Skandal ilk ortaya çıktığında, Facebook Cambridge Analytica’nın hareketini ‘kabul edilemez’ olarak tanımlamıştı. Bugün yapılan açıklama ise şirketin ‘mağdur’ konumunu güçlendiriyor. Ancak Facebook’un skandalı ortaya çıkaran veri analistini sahip olduğu tüm sosyal ağlardan men etmesi soru işaretleri yaratıyor.

Mark Zuckerberg’in konuyla ilgili ilk net açıklamasını bu cuma günü Facebook çalışanlarıyla gerçekleştireceği soru-cevap etkinliğinde yapması bekleniyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisseleri sürekli değer kaybı yaşamaya başladı. Öte yandan, şirketin 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, takipçilerine Facebook hesaplarını silmeleri çağrısında bulundu.

AB Komisyonu ve ABD Kongresi yetkilileri ise Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in konuyla ilgili olarak bizzat ifade vermesini istiyor.