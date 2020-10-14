Mark Zuckerberg ve eşinden ABD seçim alt yapısına destek için 400 milyon dolar bağış

T24 Dış Haberler

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminin alt yapısı ve seçim görevlileri için daha önce yapılan 300 milyona ek, 100 milyon dolar ek bağış yapacaklarını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, Facebook'tan açıklama yapan Zuckerberg, "Seçim görevlilerine destek ve seçim altyapısı için beklediğimizden daha çok yanıt aldık bu nedenle Teknoloji ve Yurttaş Hayatı Merkezi için 100 milyon dolar daha bağış yapacağız. Şu ana kadar 2 bin 100 seçim görevlisi destek için merkeze başvuruda bulundu" dedi.

Zuckerberg'ün bağış yaptığı sivil toplum kuruluşu, amacını "Daha bilgili ve kavranmış bir demokrasi için çalışmak ve ABD seçimlerini modernleştirmeye yardım etmek" olarak tanımlıyor.

Zuckerberg ve Chan çifti daha önce ABD seçim süreci için 300 milyon dolar bağış yapmıştı.

Zuckerberg, seçim sürecine destek için bağış yaparken kurucusu olduğu Facebook ise platformdaki yanlış bilgiler ve seçim öncesi algı kampanyaları nedeniyle soruşturma altında.