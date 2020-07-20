T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mark Zuckerberg'ün sörf yaparken çekilen fotoğrafları gündem oldu: Güneş kremini fazla kaçırmış

20 Temmuz 2020 16:30

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'ün Hawaii'de sörf yaparken çekilen fotoğraflarında yüzüne sürdüğü güneş kremi dikkati çekti. Güneş kremini fazla kaçırdığı düşünülen Zuckerberg sosyal medyada gündem oldu.

New York Post gazetesi Zuckerberg'ün Hawaii'de tişörtüyle sörf yaptığı anları paylaştı. Fotoğrafta Zuckerberg'ün sörf yaptığı sırada beyaz olan yüzü vurgulanarak "Güneş kremini fazla kaçırdığı" belirtildi.

Zuckerberg'ün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Facebook'un zombi canavarlığının vücut bulmuş hali", "Ait olduğu uzaylı türünün yerli cilt rengi kesinlikle bu",  "Komplo: Mark Zuckerberg aslında bir pandomim sanatçısı" gibi paylaşımlar yaptı. 

ETİKETLER

mark zuckerberggüneş kremisörftahtafotoğrafkremfacebook
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24