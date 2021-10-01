Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı tek çatı altında toplamayı planlıyor

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor. Bu plana göre, gelecekte Whatsapp, Facebook ve Instagram mesajları birbirine bağlanmış olacak. Yani, Instagram’daki bir arkadaşınıza WhatsApp ya da Facebook kullanarak mesaj atabileceksiniz.

Mark Zuckerberg'in Whatsapp, Facebook ve Instagram platformlarını birbirine bağlamayı planladığı öne sürüldü.

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale geldiği gibi Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

Şşimdi ise denkleme WhatsApp’ın da dahil olması işleri daha ilginç hale getiriyor. Nitekim bu, diğer platformlarda tanınmayan insanların WhatsApp’a mesaj gönderip gönderemeyeceğini, telefon numarasının ne denli güvende olacağını merak ettiriyor.