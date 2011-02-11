Mark Udall: Mısır'da bir Atatürk'e ihtiyaç var

T24 - ABD'de Demokrat Parti Colorado Senatörü Mark Udall, "Mısır'da bir Atatürk'e ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Senato'da Silahlı Hizmetler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nin de üyesi olan Senatör Udall, MSNBC televizyonunda katıldığı programda Mısır'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Bir soru üzerine, Mısır'da ordunun, barışı muhafaza etmede ve dönüşümün ortaya çıkmasına katkı sağlamada kilit rol oynayacağına inandıklarını belirten Udall, "Türkiye'nin 100 yıl önce gördüğü gibi, gerçekten bir Atatürk'e ihtiyacımız var. Bence Türk ordusu, Mısır ordusunun bu durumda oynayabileceği rol için iyi bir örnek" dedi.

Mısır'da günlerdir süren protesto gösterilerinin ardından istifa edeceği söylentileri çıkan Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, dün gece ulusa seslenerek, Eylül'deki seçimlere kadar görevinin başında olduğunu söylemişti.

Yetkilerinin büyük kısmını yardımcısı Ömer Süleyman'a veren Mübarek'in bu açıklamaları, çıkan söylentiler sonucu büyük beklenti içine giren protestocuları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Mübarek karşıtları, gösterilerin 18'inci günü olan bugün de sokaklara dökülerek, 30 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten Mısır liderini istifaya çağıracak. "Dev Protesto Yürüyüşü" adı verilen bugünkü gösterilerde, başkent Kahire'deki Tahrir (Kurtuluş) Meydanı'nda Cuma namazının ardından milyonlarca kişinin toplanması bekleniyor.



Baradey: Ordu ülkeyi kurtarmalı

İstifa çağrılarına kayıtsız kalan Mübarek'in devlet televizyonundaki konuşmasının ardından muhalif lider Muhammed El Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan orduya çağrı yaptı.

Baradey, Twitter mesajında, “Mısır patlayacak, ordu hemen şimdi ülkeyi kurtarmalı” ifadesini kullandı.

Mısır ordusunun Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin bu sabah saatlerinde ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. ve kısa süre içinde "halka önemli bir açıklama" yapılacağı bildirildi.

Mısır devlet haber ajansı MENA, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tentavi'nin başkanlığındaki toplantının ardından kamuoyuna "önemli bir açıklama" yapılacağını belirtti.



