Mark Twain'in kızına yazdıkları açık artırmada satıldı

T24- Amerikan roman ve hiciv yazarı Mark Twain'in 24 yaşında menenjitten ölen kızı Olivia "Susy" Clemens'a ithaf ettiği eseri, açık artırmada 242 bin 500 dolara satıldı.



Tahmin edilenin iki katı fiyata alıcı bulan ve henüz yayımlanmamış "A Family Sketch" adlı el yazması 64 sayfalık eserin, Twain tarafından 1896 veya 1897'de kaleme alındığı tahmin ediliyor. Twain'in çocukluk anılarını da içeren eser, ünlü yazarın otobiyografisinin kayıp bölümü olarak tanımlanıyor.



Sotheby müzayede evi, başlangıçta Susy'e ithaf edilen eserin daha sonra Twain'in tüm ailesi ve arkadaşlarını içeren, çocukluğundan izler taşıyan bir öyküye dönüştüğünü belirterek, 120 bin ila 160 bin dolar arasında satılması beklenen eserin fiyatının, 4 kişinin yarışında hızla yükseldiğini kaydetti.





Eser, medya yöneticisi James S. Copley tarafından satılan 200 adet Twain mektubu, el yazması ve fotoğrafları arasında bulunuyordu.



Mark Twain, 1910'da 74 yaşında yaşamını yitiren Samuel Langhorne Clemens'in takma adıydı.