T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mark Twain'in kızına yazdıkları açık artırmada satıldı

Mark Twain'in kızı için yazdığı, henüz yayımlanmamış 'A Family Sketch' adlı el yazması eser açık artırmada 242 bin 500 dolara satıldı.

18 Haziran 2010 03:00

T24-  Amerikan roman ve hiciv yazarı Mark Twain'in 24 yaşında menenjitten ölen kızı Olivia "Susy" Clemens'a ithaf ettiği eseri, açık artırmada 242 bin 500 dolara satıldı.


Tahmin edilenin iki katı fiyata alıcı bulan ve henüz yayımlanmamış "A Family Sketch" adlı el yazması 64 sayfalık eserin, Twain tarafından 1896 veya 1897'de kaleme alındığı tahmin ediliyor. Twain'in çocukluk anılarını da içeren eser, ünlü yazarın otobiyografisinin kayıp bölümü olarak tanımlanıyor.


Sotheby müzayede evi, başlangıçta Susy'e ithaf edilen eserin daha sonra Twain'in tüm ailesi ve arkadaşlarını içeren, çocukluğundan izler taşıyan bir öyküye dönüştüğünü belirterek, 120 bin ila 160 bin dolar arasında satılması beklenen eserin fiyatının, 4 kişinin yarışında hızla yükseldiğini kaydetti.



Eser, medya yöneticisi James S. Copley tarafından satılan 200 adet Twain mektubu, el yazması ve fotoğrafları arasında bulunuyordu.


Mark Twain, 1910'da 74 yaşında yaşamını yitiren Samuel Langhorne Clemens'in takma adıydı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24