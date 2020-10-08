Mark Ruffalo'dan Naomi Campbell'e; ABD'de ünlüler seçim öncesi çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti, oy verirken dikkat edilecekleri anlattı

Aralarında Mark Ruffalo, Chris Rock, Naomi Campbell, Amy Schumer gibi pek çok ismin bulunduğu ABD'li ünlüler, 3 Kasım genel seçim öncesi çıplak bir şekilde kamera karşısına geçerek seçmenlere oy verme konusunda bilgi verdikleri bir video çekti.

RepresentUs isimli bir sivil toplum kuruluşunun ABD Başkan seçimleri öncesi vatandaşlara farklı eyaletlerde oy verme süreçlerinde dikkat etmeleri gerekenleri aktarmayı amaçladığı videoya pek çok ünlü isim katıldı. Ünlü yıldızlar çıplak bir şekilde kamera karşısına geçerek, geçersiz oy vermemek için yapılması gerekenleri sıraladı.

ABD'de 16 eyalette vatandaşların posta yoluyla gönderecekleri oyları iki farklı zarfa koymaları gerektiği ve bunun yapılmadığı oyların 'çıplak oy' sayıldığı belirtilen videoda, Kasım seçiminde oyların geçersiz sayılmaması için gerekenler anlatıldı.