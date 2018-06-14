Mark Mobius Sabancı Üniversitesi CEF Konferansı'na geliyor

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Sabancı Üniversitesi\'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, “Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance”in (CEF) uluslararası konferans serisinin ikincisinde; ünlü yatırımcı Mark Mobius da bir konuşma yapacak.

Türkiye ve dünyadan uzman ve profesyonellerin katılımıyla üç panel gerçekleştirilecek 26 Haziran\'daki konferansta, fintech girişimleri, bankacılık sektörü ve blockchain teknolojisi yerli ve yabancı uzman ve profesyoneller tarafından ele alınacak.

“Finans Piyasalarının Geleceği” başlıklı konferansta, küresel ekonomi gündeminin en ön sıralarında yer alan iki önemli konu; Fintech girişimleri ve Blockchain teknolojisinin yanı sıra bankacılık sektöründeki son gelişmeler ele alınacak.

Konferansı’nın açılış konuşmalarını; Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yapacak.