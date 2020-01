Mark Knopfler İstanbul'a geliyor

Rock müzik tarihinin efsane ismi, “Walk of Life”, “Sultans of Swings” ve “Brothers in Arms” gibi unutulmaz hitleri ile tanınan Mark Knopfler, 27 Nisan'da Ülker Sport Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

2013 yılında 25 ülkede, 72 konser verecek olan sanatçı, sekizinci solo albümü 'Privateering' tanıtımı için 8 kişilik orkestrası ile İstanbul’da olacak.

5 Ekim’de başladığı dünya turnesinin 35. konserini İstanbul’da gerçekleştirecek olan efsanevi Rock yıldızı, İstanbullu müzik severlere 5 yıl aradan sonra yeniden müzik ziyafeti verecek. Kanada konseri ile başlayacak olan Mark Knopfler turnesi İspanya’da tamamlanacak.

29 yaşında öğrendiği ve penasız çaldığı gitarı ile 1970’lerin sonlarında dikkatleri üzerine çeken Knopfler, 80’li yıllarda Dire Straits grubu ile milyonlarca hayrana sahip oldu ve müzik tarihinin unutulmayacak isimlerinden biri haline geldi. Sanatçı, kariyerine 90’ların ortasından itibaren çıkardığı solo albümler ile devam ediyor. Mark Knopfler, Emmylou Harris ile beraber hazırladığı “All The Roadrunning” albüm ve DVD’si, Private Investigations “Best Of” albümleriyle de ülkemizde büyük ilgi gördü.