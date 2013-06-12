'Marjinal teyze' hastaneye kaldırıldı



Taksim dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 15 gündür süren Gezi Parkı protestolarının ardından polis yoğun biber gazı ve tazyikli suyla Taksim Meydanı'na girdi. Taksim'deki gerginlik ve çatışmada çekilen bir fotoğraf ise Türkiye gündemine oturdu.

Taksim'de dün yaşanan sert müdahale ve olayların özeti aslında tek bir fotoğrafa sığdı. Fotoğrafta beyaz saçlı yaşlı kadın yüzünde gaz maskesi, elinde sapan ile polise taş atarken görüntülendi. Eylemci kadının kolunda kan grubu yazıyordu.

Sedyede görüntülendi

Polisin müdahalesine sapanla tepki gösteren yaşlı teyze akşam saatlerinde ise hastaneye kaldırılırken görüntülendi. Biber gazından etkilendiği tahmin edilen protestocu teyze, baygın halde sedye üzerinde hastaneye kaldırıldı.