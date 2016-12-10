T24 LogoT24 Logo
Spor

Marius Sumudica Gaziantepspor'la anlaştı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Gaziantepspor, aradığı teknik direktörü Romanya'da buldu

10 Aralık 2016 15:18

Romanya Ligi ekiplerinden Astra Giurgiu'yu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, Gaziantepspor ile anlaştığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılardan ötürü gururlu olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, ''Astra ile yakaladığımız başarılardan ötürü gururluyum. Bu Astra ile son maçımdı. Artık kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bundan sonra Türkiye'de Gaziantepspor'un teknik direktörü olcağım" dedi.

 

Ayda 8 bin dolardan 40 bin dolara

 

Kendisi için Gaziantepspor'un Astra'ya tazminat ödediğini açıklayan Sumudica, "Her şey çok zordu, kendimi Astra'ya bağlı hissediyordum. Ödenmesi gereken 150.000 Euro'luk tazminat maddesi problem değildi. Bu takım bana gerçekten inanılmaz maaş ödüyordu ama Türkler daha fazlasını verdi. Dün tazminat miktarını hesaba yatırdılar ve bu para UEFA'dan Astra'nın hesabına geldi." dedi.

Romanya basını, Şumudica'nın Astra Giurgiu'dan ayda 8.000 euro kazandığını, Gaziantepspor'daki maaşının ise 40.000 Euro olacağı bilgisini verdi.

ETİKETLER

Astra GiurgiuMarius SumudicaGaziantepspor

İlgili Haberler

Galatasaray seri peşinde

Galatasaray'da Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş, Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24