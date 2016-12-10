Marius Sumudica Gaziantepspor'la anlaştı

Romanya Ligi ekiplerinden Astra Giurgiu'yu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, Gaziantepspor ile anlaştığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılardan ötürü gururlu olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, ''Astra ile yakaladığımız başarılardan ötürü gururluyum. Bu Astra ile son maçımdı. Artık kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bundan sonra Türkiye'de Gaziantepspor'un teknik direktörü olcağım" dedi.

Ayda 8 bin dolardan 40 bin dolara

Kendisi için Gaziantepspor'un Astra'ya tazminat ödediğini açıklayan Sumudica, "Her şey çok zordu, kendimi Astra'ya bağlı hissediyordum. Ödenmesi gereken 150.000 Euro'luk tazminat maddesi problem değildi. Bu takım bana gerçekten inanılmaz maaş ödüyordu ama Türkler daha fazlasını verdi. Dün tazminat miktarını hesaba yatırdılar ve bu para UEFA'dan Astra'nın hesabına geldi." dedi.

Romanya basını, Şumudica'nın Astra Giurgiu'dan ayda 8.000 euro kazandığını, Gaziantepspor'daki maaşının ise 40.000 Euro olacağı bilgisini verdi.